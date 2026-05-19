Wie alt Baby Yoda ist, das weiß niemand so genau. Der kleine grüne Wichtel, der eigentlich Grogu heißt, gehört einer Spezies an, die extrem langsam altert. Fans, die akribisch alle Ausstülpungen des „Star Wars“-Kosmos auf einem Zeitstrahl eintragen, schätzen, dass Grogu etwa 50 Jahre alt ist, nach den Maßstäben seiner Spezies aber ein Kind. Wenn man das Kino nach diesem Actionfeuerwerk von einem Film verlässt, fragt man sich, ob „The Mandalorian & Grogu“ einfach ein leicht banales Spektakel ist oder Meta-Kinderkonzeptkunst: Das ist genau die Art Kino, die kleine Jungs sich dem Klischee nach wünschen. Es ist ein Film nicht nur über, sondern auch ganz im Sinne von Baby Yoda.