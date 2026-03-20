Ende der Siebziger, mitten in seiner neuen großen Produktion, brauchte George Lucas dringend ärztlichen Rat. Er stand vor der ersten großen Wendung in der gewaltigen mehrteiligen Weltraum-Saga, die er im Frühjahr 1977 gestartet hatte - da war sein Film „Star Wars“ in den amerikanischen Kinos angelaufen und hatte die amerikanische Filmindustrie kräftig durcheinander gewirbelt. Ein unerhörter, unerwarteter Erfolg: Menschenschlangen vor den Kinos, eine Gemeinde von Fans, die, sobald sie den Film gesehen hatten, in den Kinosaal zurückstürzten, um ihn gleich ein weiteres Mal anzuschauen. Und die alles kauften, was um den Film herum angeboten wurde, vom Spielzeugmodell des Millennium Falcon bis zum Princess-Leia-Shampoo: George Lucas hatte sich die Rechte für das Merchandising des Films listigerweise gesichert, und hat damit Millionen verdient. Eine klassische Erfolgsstory.