Von David Pfeifer

Das Sammeln und Jagen liegt den Menschen im Blut, spätestens seit der Steinzeit, und wenn beides zusammenkommt, wird der Verstand rasch vom Verlangen übertölpelt. So ist zu erklären, wieso sich das Auktionshaus „Propstore“ etwa zwölf Millionen Euro an Einnahmen erwartet für Zeug, das eigentlich Staub in der Requisite diverser Filmstudios ansetzen sollte, nun aber vom 14. bis zum 17. November unter den Hammer kommt – von Meister Yodas Gehstock aus „Star Wars“ bis zur Maske, die Russell Crowe als Maximus in „Gladiator“ trug.