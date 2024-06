Von David Steinitz

Eins der Erfolgsgeheimnisse des „Star Wars“-Erfinders George Lucas ist, dass er seine Werke stets streng jugendfrei gehalten hat. Gewalt? Wurde nie ganz so bluttriefend gezeigt, wie sie wohl in der Realität wäre, wenn ein Lichtschwert zum Einsatz kommt. Erotik? Komplette Fehlanzeige. Vielmehr wirken gerade die alten drei „Star Wars“-Klassiker, als hätte ihr Schöpfer panische Angst vor Frauen und Sex. Man denke an die im Metallbikini angekettete Carrie Fisher als Prinzessin Leia in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983). Der Keuschheitsgürtel und die Ketten könnten aber nun gesprengt werden.