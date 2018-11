13. November 2018, 18:48 Uhr Zum Tod von Stan Lee Der Pate

Stan Lee in seinem Büro in Santa Monica mit einer Spider-Man-Figur.

Stan Lee war ein Gigant der Comics, er erfand Superhelden wie Spiderman und den Hulk. Nachruf auf einen Mann aus bescheidenen Verhältnissen, der mit grenzenloser Fantasie und einem mächtigem Ego ganz nach oben kam.

Von Christoph Haas und Martina Knoben

Excelsior!" Dieser Ausruf, den man sich wie einen kräftigen Trompetenstoß vorstellen darf, war das Markenzeichen von Stan Lee, sein ganz eigener, verbaler signature move. Ein Ausruf mit Superkräften gewissermaßen - mit ihm beendete er viele Jahre "Stan's Soapbox", die monatliche Kolumne, die er auf einer in den meisten Marvel Comic Books enthaltenen Werbe- und Informationsseite veröffentlichte. Wie ein Volksredner, der sich in einem Park auf eine Kiste stellt, wandte er sich hier kumpelhaft direkt an sein Publikum. Das abschließende ...