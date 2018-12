12. Dezember 2018, 19:01 Uhr Stammbaum Himmelweit mit Stubnmusik

"Kofelgschroa" halten sich mit neuen Freunden alle Möglichkeiten offen

Von Michael Zirnstein

Wer geglaubt hat, mit dem Kofelgschroa gäbe es endlich so etwas Ewiges wie die Rolling Stones aus dem Ammertal, der musste umdenken: Die Gruppe hat mehr von Deep Purple. Nicht musikalisch, da spielt sie weiter dadaistisch, mantraartig, einzigartig über sich hinausgewachsene Stubnmusik. Aber wie einst bei den englischen Rockern dreht sich auch bei den Oberammergauern munter das Besetzungskarussell. Für den Hauptstückeschreiber und Akkordeonisten Maximilian Pongratz bahnte sich das an, als der Gitarrist und Flügelhornist Michael von Mücke 2017 einen schweren Pferderunfall hatte und beim Grübeln über das große Ganze draufkam: Das mit der Musik wird ihm zu viel. So ging es auch seinem Bruder, dem Helikontubisten Martin von Mücke, der ganz in seinem Beruf als Baumpfleger aufgehen möchte. "Und allein mit Matthias Meichelböck wäre ich auch keine Band gewesen", sagt Pongratz, zumal auch der Tenorhornist und Architekt "eine Obergrenze" bei sich erkannte. Zur Unterstützung an der Tuba gewannen die beiden bald Theresa Loibl. Und bei Auftritten als Trio merkte der Fan: Die Neue trieb die Musikmaschine wunderbar an. Immer häufiger gab es die Kofels bald auch wieder als Quartett, mit der multi-begabten Gastmusikerin Maria Hafner an der Geige. In dieser "Abba-Deluxe-Besetzung" (zwei Männer, zwei Frauen) sollte man das Kofelgschroa eigentlich auch nun zwei Monate lang erleben, bevor Pongratz der Combo einen Dornröschenschlaf gönnt - "danach können wir wieder entspannt weitermachen." Doch gerade sind krankheits- oder reisebedingt doch mal wieder Michael oder Martin von Mücke dabei - so wie man das alte Kofelgschroa übrigens immer wieder bei seinen Salon-Abenden mit wechselnden Gästen daheim in ihrem Künstlerhaus Hotel Kovél erleben kann. Quasi die Besetzung Mark I, würde man bei Deep Purple sagen.

