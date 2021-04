Von Gerhard Matzig

Die gute Nachricht: Es werden noch Städte geplant. Auch jetzt, da das Landleben angeblich ein fulminantes Comeback erlebt; auch jetzt, da die ersten Nachrufe auf eine der ältesten Erfindungen der Zivilisation, die Stadt, geschrieben sind - während die Pandemie den Ort von Handel und Wandel und als Habitat der Begegnung zur Agonie verdammt. So wie den Einzelhandel darin. So wie Theater, Museen und Kinos. So wie Büros und Restaurants. So wie die Stadtmenschen auf Parkbänken, die unter Polizeischutz abmontiert werden - und so wie die Sehnsüchte von einem besseren Leben, die verknüpft sind mit dem Bild der politisch, wirtschaftlich und kulturell aufstrebenden Stadt, die sich weigert, sich in ihr feudal verliehenes, geografisch bedingtes Geschick zu fügen.