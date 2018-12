7. Dezember 2018, 19:34 Uhr Städtebau Nicht ganz dicht

"Neuperlach ist schön": Das sagt eine Studie über die Münchner Trabantenstadt. Wird es Zeit für ein Comeback der Großsiedlungen?

Von Gerhard Matzig

Die Schönheit liegt letztlich im Auge des Betrachters. Genau das macht es aber schwierig. Denn was ist zu sehen? Etwa an der Ecke Hugo-Lang-Bogen / Karl-Marx-Allee, wo im Münchner Südosten die Gartenstadt Trudering mit ihrem dörflichen Eigenheimcharme und den Jägerzaunumfriedungen abrupt endet. Beziehungsweise: Wo das größte westdeutsche Siedlungsprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg, es heißt Neuperlach, ist ein halbes Jahrhundert alt und trägt den heute etwas angestaubten Neo-Futurismus schon im Namen, wo also dieses Regalwohnen seit 1967 mit den ersten hochaufragenden und dicht bewohnten Schlafstadtscheiben auf der einst grünen Wiese von einer fernen Utopie kündet.

Nämlich vom Typus der "Großwohnsiedlung", die für viele (meist anderswo und bevorzugt ebenerdig oder im Altbaustuck wohnende) Menschen eher ein stadträumlicher Schrecken, respektive ein architektonischer Albtraum ist - und kein Versprechen vom Wohnglück der Zukunft.

Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Was ist zu sehen? Tja, dies: Man steht vor der Zufahrt zu einer gigantischen Tiefgarage. Links davon duckt sich im Regen - der gern Schnee wäre - der leere Spielplatz unter die schafottbeilhafte Dezemberdämmerung. Der Himmel sieht aus, als müssten ihn die Firste stützen, damit er sich nicht zum Sterben hinlegt. Rechts von der Tiefgarage warten Menschen in dunkelnassen Mänteln auf den Bus. Hinter dem Tiefgaragenschlund befindet sich ein Parkplatz. Dahinter, endlich: eine Scheibe, ein großes, ja gewaltiges Stück Wohnhaus.

Aus der Luft betrachtet sieht die Bauform aus wie ein Riesensägeblatt

Neun Geschosse ist es hoch. Breit wie ein Staudamm. Aus der Luft betrachtet, sieht die Bauform aus wie ein zur unüberwindbaren Barriere gewordenes Riesensägeblatt. Fünf Zahnspitzen markieren die fünf Eingänge in ihrer eher aus- als einladenden Mauselochhaftigkeit. "Lochbauweise" ist der Fachbegriff für viel Mauer und wenig Öffnung. Ein wahres Wort.

Müsste man im "Tatort" mit einem einzigen Kameraschwenk auf Anhieb klarmachen, dass man es an einem solchen Ort mit dem anonymen, einsamen, depressiv verstimmten und sozial stigmatisierten Elend mangelnder Perspektiven und vergammelter Träume zu tun hat, so würde sich vielleicht eines der traurigen Klingelschilder vor der nahen Karl-Marx-Allee anbieten. Wer hier seine Bleibe hat, der bleibt, weil er bleiben muss. Oder?

So. Halt.

Schluss jetzt, Schluss mit den Überzeichnungen. Man kann Neuperlach auch anders sehen. Dann käme man wie Andreas Hild und Andreas Müsseler zu dem verblüffenden Ergebnis: "Neuperlach ist schön." Das ist der Titel einer 700 Seiten starken, in mehr als fünf Jahren akribisch zusammengetragenen Studie, die an Hilds Lehrstuhl für Entwerfen, Umbau und Denkmalpflege an der Technischen Universität München entstanden ist. Am Mittwoch wird die bleischwere Schrift mit dem bewusst provokanten, die Sehgewohnheiten herausfordernden Titel offiziell vorgestellt. Mit der Studie von Hild und Müsseler lässt sich womöglich das eine oder andere sehr vertraute Klischee über spätmoderne Siedlungsformen umbringen. Oder besser, pazifistisch korrekt, auf den neuesten Stand bringen. Das 700-Seiten-Buch beinhaltet eine fulminante, leidenschaftlich vorgetragene und klug durchdachte Rehabilitierung der Großwohnsiedlung. Die Studie zeigt, wie vorverurteilend ignorant die gesellschaftliche Rezeption über die verachteten und auch medial verunglimpften Wohnbauformen ausfällt. Deshalb ist das Werk weit über München hinaus brisant. Es könnte zum Standardwerk werden - im Umgang mit einer Wohnform, die man von Berlin-Marzahn über Hamburg-Steilshoop bis Rostock-Lichtenhagen schon vor langer Zeit als hoffnungslos abgestempelt hat.