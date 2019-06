4. Juni 2019, 18:53 Uhr Stadtrundgang Lauter Luftschlösser

Eine Tour mit Architekturkenner Andreas Kitschke durch Potsdam zeigt, welche Bauwerke italienischen Vorbildern nachempfunden wurden: vom Alten Markt durch das Brandenburger Tor bis zur Friedenskirche.

Von Rebekka Gottl

Wie in Italien, schwärmt Andreas Kitschke und macht eine weit ausgreifende Handbewegung. Er steht auf dem Treppenabsatz der Nikolaikirche in Potsdam. Ein paar Menschen flanieren über den gepflasterten Platz, bleiben in der Mitte stehen und betrachten die umliegenden, italienisch anmutenden Bauten. Gut vorstellbar, dass solch ein Marktplatz, eingerahmt von altehrwürdigen Fassaden, auch in Rom, Florenz oder Mailand das Zentrum der Stadt bilden könnte. "Die Italiensehnsucht der Deutschen ist groß", sagt der Bauingenieur Kitschke, "das war sie schon früher." Kitschke ist in der Bauerhaltung und Denkmalpflege tätig und hat den Architekturführer "Italien in Potsdam" zum Thema veröffentlicht. In Potsdam kann die Italiensehnsucht bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Nicht nur der Alte Markt wurde nach römischen Vorbildern gestaltet, südländische Architektur ist auch in der Innenstadt sowie im Park Sanssouci zu finden.

Italienische Baukunst

Zunächst war es der preußische König Friedrich II., der in seiner Regierungszeit die italienische Baukunst holen ließ. Er selbst war nie in Italien. Durch Francesco Algarotti, einen befreundeten Kunsthändler, gelangte er an die Kupferstiche der neuesten italienischen Bauwerke und "hatte sich in den Kopf gesetzt, die Gebäude in Potsdam nachzubauen und auf die Größe der Stadt zu übersetzen", erklärt Andreas Kitschke. "Teilweise hat er die Kupferstiche italienischer Bauten mit ungelenker Hand abgezeichnet und seinen Baumeistern als eigene Idee verkauft." Diese kannten die Kupferstiche allerdings auch, haben sich diese besorgt und ihre Entwürfe danach gestaltet. Ein Projekt war das Alte Rathaus.

Der Alte Markt

Der Entwurf für das Rathaus stammt ursprünglich von Andrea Palladio, einem Architekten der Renaissance. 150 Jahre nach seinem Tod wurde sein in Italien nie realisierter Entwurf von dem niederländischen Baumeister Jan Boumann in Preußen errichtet. Ganz nach italienischem Vorbild charakterisieren zweigeschossige Kolossalsäulen die Fassade, doch die Ergänzung eines aufgesetzten Turms, den Palladio nicht vorgesehen hatte, "macht das Gebäude einmalig und erinnert an das Amsterdamer Rathaus", sagt der 64-jährige Kitschke. Allerdings wurde die Leidenschaft des Königs für italienische Architektur nicht von allen Bürgern geteilt. So musste das Rathaus um zwei Achsen schmaler gebaut werden als geplant, da der Bäckermeister seinen Betrieb im angrenzenden Nachbarhaus nicht aufgeben wollte.

Der Obelisk in der Mitte des Platzes hat seine eigene Geschichte. Er wurde unter Friedrich II. errichtet und später mit Porträts all der Architekten ergänzt, die in Potsdam wegweisende Bauwerke geschaffen haben. Sie sind in den unteren Teil des Obelisken gemeißelt: Knobelsdorff, Gontard, Schinkel und Persius - Baumeister aus zwei Jahrhunderten. Während Knobelsdorff und Gontard im Dienste Friedrichs des Großen begannen, Italiens Baukultur auf Brandenburg zu übertragen, führte Friedrich Wilhelm IV. mit den königlichen Baumeistern Schinkel und Persius die Leidenschaft seines Großonkels hundert Jahre später fort. Allerdings wurden Friedrich Wilhelms Vorstellungen hauptsächlich im Park Sanssouci verwirklicht. So war es vor allem Friedrich II., der dem Alten Markt den Charakter einer italienischen Piazza verlieh - indem er auch der Nikolaikirche sowie den angrenzenden Wohnhäusern Schaufassaden vorblenden oder Gebäude wie das Palais Barberini nachbauen ließ.

Die Innenstadt

Auch jenseits des Alten Markts gibt es einiges zu entdecken. Neben einer Grünfläche am Ende der Brandenburger Straße, der Fußgängerzone in der Potsdamer Altstadt, ist die Französische Kirche zu sehen, ein ovaler Bau mit Kuppel und Portikus. Als Vorbild diente das Pantheon in Rom. Ebenfalls unter Friedrich dem Großen wurde mit dem Brandenburger Tor am Luisenplatz ein römischer Triumphbogen geschaffen, der seit dem Abriss der Stadtmauer frei steht. Mit dem Tor lässt man auch die Innenstadt hinter sich. Wenige Schritte weiter ist man im Park Sanssouci - in dem vor allem Friedrich Wilhelm IV. sein persönliches Italien verwirklichte.

Der Park Sanssouci

Von Schloss Sanssouci aus blickt man durch eine Schneise im Wald auf den Ruinenberg, der aber schon unter Friedrich II. entstanden ist. Die künstlich drapierten Ruinen sind dem Forum Romanum nachempfunden, erklärt Andreas Kitschke. "Jedoch ist der Aussichtsturm daneben durch den Zweiten Weltkrieg zur einzigen wirklichen Ruine geworden."

Friedrich Wilhelm IV. durfte seine Italienliebe lange nur aus der Distanz pflegen, erzählt Kitschke. Erst nach der Hochzeit habe sein Vater ihm erlaubt, nach Italien zu reisen. Seine Begeisterung für die florentinische, venezianische und römische Architektur kommt in zahlreichen Briefen an seine Frau Elisabeth zum Ausdruck. Während Friedrich II. selbst nie in Italien war und die Originale deshalb anhand der Kupferstiche detailgetreu nachbauen ließ, holte sich der damalige Kronprinz auf seiner Italienreise architektonische Anregungen. Davon inspiriert fertigte Friedrich Wilhelm eigene Entwürfe an.

Seine Sehnsucht nach italienischer Klassik spiegelt sich in den nächsten beiden Stationen wider, Schloss Lindstedt und Krongut Bornstedt. Das Schloss am Rande des Parks sollte der Alterssitz des Königs werden. Früher sei man davon ausgegangen, dass Friedrich Wilhelm die Architektenentwürfe abgemalt habe, sagt Kitschke. Aber es sei umgekehrt gewesen. "Er hatte Zeichenunterricht und konnte seine Vorhaben genau skizzieren." Der König fertigte Skizzen an, wann immer es die Zeit erlaubte. So wurde die Bornstedter Kirche auf einer bereits unterschriebenen Kabinettsorder entworfen. "Wie manche Leute heutzutage in einer langweiligen Sitzung Käsekästchen malen, so hat er Bauten geplant", erzählt der Potsdamer.

Trotz der Säulengänge, schmalen Türme und Aussichtsplattformen wirken die von Bäumen und weitläufigen Wiesen umgebenen Bauwerke nicht wie Fremdkörper in der brandenburgischen Landschaft. Auch die verwinkelte Fasanerie mit ihren kleinen Fenstern und Lüftungsschlitzen in der Fassade, die für das hiesige Wetter nicht ausgelegt waren, fügt sich in das Gesamtbild des Parks Sanssouci ein. Von dort aus führt der Weg durch das einer antiken Pferderennbahn nachempfundene und mit Grünpflanzen angedeutete Hippodrom zum Schloss Charlottenhof.

Nur wenige Schritte entfernt liegen die Römischen Bäder, ein Ensemble asymmetrischer Bauten mit flachen Satteldächern, das verschiedene italienische Stilrichtungen vereint. Die um den geometrisch angelegten Garten gruppierten Bauwerke - Hofgärtner- und Gehilfenhaus, Pavillon, Pergola und das namengebende Römische Bad - sind der Fantasie des Königs entsprungen. "In der Therme wurde aber nie gebadet", erzählt Kitschke. Lieber habe Friedrich Wilhelm vom Teesalon im Dachgeschoss aus den umliegenden Garten bis hin zum Orangerieschloss betrachtet.

Dieses ist ebenfalls von italienischen Einflüssen geprägt. Der über 300 Meter lange Mittelbau der Orangerie hat die Doppelturmanlage der römischen Villa Medici zum Vorbild und beherbergt den Raffael-Saal, in dem Kopien der Werke des italienischen Renaissancemalers untergebracht sind. Die seitlichen Pavillons orientieren sich an den Uffizien in Florenz, die umgebenden Gärten sind mit Skulpturen und Brunnen bestückt. "Das rückfließende Wasser der Wasserspiele versorgt den künstlich angelegten Teich, in dem sich die Friedenskirche spiegelt", sagt Kitschke. Da sich keine Schlosskapelle in Sanssouci befand, ließ Friedrich Wilhelm IV. die Hofkirche am Rand des Parks in der Nähe der Stadt errichten, zugänglich für alle Bürger.

Die Friedenskirche

Um in den Vorhof zu gelangen, muss man sich unter einem niedrigen Torbogen ducken. "Jeder sollte sich kleinmachen, bevor er das heilige Gelände der Kirche betritt", erläutert der Potsdamer. Die Kirche selbst hat San Clemente in Rom zum Vorbild, der filigrane Turm mit seinen sieben offenen Obergeschossen ist das getreue Abbild von Santa Maria in Cosmedin. Die Besonderheit der Kirche offenbart sich allerdings erst im Inneren des Gebäudes. Um dorthin zu gelangen, folgt der 64-Jährige einem Kreuzgang. Durch ein rundes Glasfenster über dem Eingang fällt Licht in den Innenraum der Kirche. Sie wirkt wie die schlichtere Version einer römischen Basilika. Der Fokus ist auf die Kuppel über dem Altar gerichtet. Dort befindet sich das einzige Original aus Italien, ein Mosaik aus dem 13. Jahrhundert. Friedrich Wilhelm IV. ersteigerte das Bild des segnenden Jesus in Venedig und ließ es in Einzelteile zerlegt nach Potsdam transportieren. 1861 wurde der König unter dem Altar der Friedenskirche bestattet.

Die preußischen Könige Friedrich II. und Friedrich Wilhelm IV. machten aus Potsdam ein kleines Arkadien. Die römische Kirche Santa Maria in Cosmedin wurde im Park Sanssouci als Friedenskirche nachgebaut. (Foto: Reinhardt & Sommer)

"Der Alte Fritz und sein Großneffe haben aus Potsdam ein kleines Arkadien gemacht, das sich von der Fraueninsel bis nach Werder erstreckt", sagt Kitschke. Besonders Friedrich Wilhelm IV. hatte noch große Pläne für die Stadt, wie aus seinen Skizzen hervorgeht. 4 000 bis 7 000 Blatt soll er hinterlassen haben. "Er wusste selbst, dass einige Entwürfe nicht realistisch sind", meint der Autor. Diese Skizzen sind in einer dicken Mappe verschwunden. Sie soll den Namen "Luftschlösser" getragen haben.

