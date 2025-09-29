Bevor wir zum bayerischen Happy End kommen, erst die schlechte Nachricht: Die Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule in Kiel hat es nicht geschafft. Exitus. Das Schulensemble, eine pionierhaft sich seit den Fünfzigerjahren in den Dienst der Schüler, nicht aber der Bürokratie stellende Architektur, wurde abgerissen. Vor zwei Jahren. Trotz Denkmalschutzes.
Bauen im BestandWie man Schule macht
Lesezeit: 3 Min.
Der Preis „Bauen im Bestand 2025“ geht zusammen mit dem Bayerischen Staatspreis an Würzburg. Und an alle, die sich gegen eine neue Shoppingmall – und für eine alte Schule engagieren.
Von Gerhard Matzig
