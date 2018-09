30. September 2018, 18:48 Uhr Staatsoper Klangvolle Präzision

Christian Gerhaher im Nationaltheater

Von Klaus Kalchschmid

Wenn Christian Gerhaher mit Gerold Huber am Flügel Schubert singt, gibt es keine Sentimentalität und keine falsche Träne, stattdessen absolutes Vertrauen in das ebenso schwebende wie intensive, genauso todtraurige wie tröstliche Melos des Komponisten sowie in die von ihm vertonten Texte. Das hat etwas wohltuend Nüchternes und zeugt doch von großer Einfühlung, die aber eben nicht ausgestellt wird, sondern verborgen bleibt.

Schon beim einleitenden von fünf Rückert-Liedern klingt "Sei mir gegrüßt, sei mir geküsst" nicht emphatisch, sondern fast schon trotzig. ...