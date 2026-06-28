„Wenn ich ausfalle, fällt die Oper aus.“ Der Satz kann nicht wahr sein, wenn eine Sängerin oder ein Sänger erkrankt absagt und der Retter, die Retterin „einspringt“. Nur, der populäre Unterhaltungskünstler Bülent Ceylan, türkischstämmiger Comedian, der Hallen und Bildschirme füllt, ist damit im Recht. Ihn engagierte die Berliner Staatsoper für die Neuinszenierung von Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“, als Darsteller wie auch als professionellen Spaßmacher, um das Publikum in der von Andrea Moses inszenierten Aufführung nicht nur zu bespaßen, sondern es als Moderator durch die politisierte Heiterkeit von Mozarts „Singspiel“ zu führen.