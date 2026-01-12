Die Staatsoper Unter den Linden in Berlin hat ein Alleinstellungsmerkmal. Hier wurde im Dezember 1925 die Moderne des Musiktheaters gefunden – Alban Bergs prophetischer „Wozzeck“ nach Georg Büchners genialen Textfetzen. Dort erkennt der traurige Held, ein Loser, die Welt: „Der Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt Einem, wenn man hinunterschaut.“