Destroyer - "Have We Met" (Cargo Records)

Mit ihrem Werk von bislang zwölf Alben hat sich Destroyer um den Frontmann Dan Bejar recht breit auf dem Musikmarkt gemacht. Beim 13. wollte Bejar nach eigenen Worten eigentlich ein "Y2K"-Konzeptalbum machen, also irgendwie in die Ära zurück, in der Künstler versuchten, einen Sound für das sich ankündigende neue Jahrtausend zu finden. Das kann 20 Jahre nach der Jahrtausendwende eigentlich nur scheitern. Ist es auch, und Destroyer hießen nicht Destroyer, wenn die kreative Zerstörung nicht ihr Antrieb wäre: "Have We Met" (Cargo Records) ist nun das Ergebnis langer Wohnungs-Sessions nach dem Verwerfen der Ursprungsidee geworden. Die Stimme Bejars stammt von Aufnahmen am Küchentisch, die eigentlich nur vorläufig sein sollten. Sie vertragen sich erstaunlich gut mit den am PC generierten Synthie- und Drumsounds seines Kollegen John Collins, der die kryptische Lyrik in ein Klangbett einwebt, das in seinen guten Momenten ("Kinda Dark") an die Italo-Disco-Reduktionen von Bands wie Chromatics oder Glass Candy erinnert, gepaart mit ein bisschen Bowie zu Brian-Eno-Zeiten ("The Television Music Supervisor"). Nur die Gitarren von Nic Bragg stören das Bild. Sie wirken wie ein riesiger, rotierender Phallus im feinfühligen Indie-Pop-Porzellanladen. Von Quentin Lichtblau