Von Joachim Hentschel

Was Bruce Springsteen den Leuten mitgeben wollte, ungefähr in der Mitte seiner Tour-Auftaktshow in Manchester vergangene Woche, war eine große, spirituell gesprenkelte Durchhalteparole: Derzeit, sagte der Sänger in einer seiner ausschweifenden Liedansagen, machen wir eine Zeit des Elends durch. Manche sind direkt bedroht, andere schwer besorgt – aber irgendwann wird all das im Rückblick bloß ein Moment gewesen sein. Wir werden die dunkle Phase durchwandern, wenn wir am ernsthaft Ewigen festhalten. Sinngemäß: Amen.