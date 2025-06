Von Jörg Häntzschel

An diesem Montag hat Marion Ackermann ihren ersten Arbeitstag als Präsidentin der Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). Sie bezieht dann die Villa von der Heydt am Landwehrkanal, ihren mit viel weißem Marmor verkleideten neuen Dienstsitz, in dem noch das am wenigsten Steife die Kopie von Schadows „Prinzessinnengruppe“ ist.