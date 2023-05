Was Frauen wollen

Yana Eva Thönnes adaptiert den Roman "Spitzenreiterinnen" von Jovana Reisinger am Münchner Residenztheater: eine Videospiel-Simulation über den Stress, als Frau glücklich zu sein.

Von Christiane Lutz

Lisa wirft mit Austern. Tina will ihren gewalttätigen Mann verlassen. Und Laura hantiert mit einem Vaginal-Stick, der sie wieder "schön eng" machen soll, eine Überraschung für den Verlobten, denn der mag es "schön eng." Willkommen in der Welt der "Spitzenreiterinnen" im Marstall des Münchner Residenztheaters. Dort haben sich mit der Autorin Jovana Reisinger und der Regisseurin Yana Eva Thönnes zwei der coolsten jungen Münchner Künstlerinnen zusammengetan, um Reisingers gleichnamigen Roman für die Bühne zu adaptieren. Nur wenige Tage zuvor wurde der Text am Schauspiel Kassel uraufgeführt.