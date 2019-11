Vertreter bayerischer Pop-, Jazz-, und Rock-Clubs haben bei einem Festakt in Berlin-Kreuzberg von Kulturstaatsministerin Monika Grütters den Spielstätten-Förderpreis "Applaus 2019" entgegengenommen. Insgesamt 325 000 von 1,8 Millionen Euro dieses Bundeskulturpreises gingen an 17 Bühnenbetreiber oder Musikreihengestalter in Bayern. In der Kategorie mit mindestens 104 Konzerten jährlich erhielten jeweils 38 000 Euro das Feierwerk und der Jazzclub Unterfahrt in München, das Café Museum in Passau, der Live-Club Bamberg und der Hirsch in Nürnberg. In der zweiten Kategorie mit jährlich 52 und mehr Konzerten dürfen sich das Birdland in Neuburg, das Jazz Studio und die Tante Betty Bar in Nürnberg und der Passauer Zauberberg über 18 000 Euro freuen.