Was ich wirklich, wirklich will

„Wannabe“ von den „Spice Girls“ verankerte in den Gehirnen der Neunzigerjahre die Verbindung von Girl und Power. Warum das weit weniger oberflächlich war, als Feministinnen heute meinen.

Von Sara Peschke

„Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause.“ Menschen, die in den Achtzigern und Neunzigern jung waren, erinnern sich womöglich an diesen Spruch; man konnte ihn am Esstisch hören, wenn die Erwachsenen sich über Erwachsenendinge unterhielten und man mit schriller Stimme einen Fritzchen-Witz reinrief, um auch mal was zu sagen. Man hörte ihn auf Familienfeiern, von Lehrern, überall dort, wo die Großen selbstverständlich die Kommunikationshoheit für sich beanspruchten.