Ihre Hilflosigkeit in der Causa Brosius-Gersdorf offenbart, dass die SPD von den Spielregeln der modernen Politik überfordert ist. Um eine Chance im Kulturkampf von rechts zu haben, muss sie sich endlich aus der Defensive wagen.

Essay von Nils Minkmar

Der franco-italienische Autor Giuliano da Empoli verglich die Politiker des alten Europas mit Montezuma II., dem König der Azteken: Der konnte sich nämlich auch nicht vorstellen, dass nur eine Handvoll spanischer Eroberer sein Riesenreich bezwingen würden. Er hörte sich die diversen Meinungen seiner Berater an, die erwartungsgemäß uneinig waren, und tat, was Politiker so gerne tun: abwarten. Neben den Waffen der Eroberer und den Krankheitserregern wurde ihm sein Zögern, seine mangelnde politische Fantasie zum Verhängnis.