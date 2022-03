Gastbeitrag von Hans Maier

Er war anders als die anderen. Wie ein Wirbelwind tauchte er 1961, eben 34 Jahre alt, an der Albert-Ludwigs-Universität auf. Die Freiburger Juristen und Volkswirte hatten den gebürtigen Danziger als Extraordinarius an die ehrwürdige Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät berufen, in der die Traditionen der "Gesamten Staatswissenschaft" bis in die Gegenwart lebendig geblieben waren. Die Freiburger Schule der Nationalökonomie, die in der Nachkriegszeit eine bedeutende politische Rolle spielen sollte, verdankte ihre Entstehung dieser Zusammenarbeit von Ökonomen und Juristen - Walter Eucken, Constantin von Dietze, Adolf Lampe, Franz Böhm.