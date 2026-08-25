Die deutsche Soziologie debattiert gerade hart mit sich selbst, ob sie einen Linksdrall hat. Der Riss geht aber viel tiefer – wie der Fall und schließlich der Tod des britischen Starsoziologen Jason Arday zeigt.

Die ideologischen Verwerfungen des Moments lassen auch die Sozialwissenschaften nicht unberührt. Eine echte Überraschung ist das natürlich nicht. Wenn zentrale gesellschaftspolitische Übereinkünfte infrage stehen, kommen eben die Disziplinen in den Blick, die Gesellschaft und Politik erforschen. Insbesondere die Soziologie hat sich im vergangenen Jahrzehnt als eine Art neue Leitwissenschaft für die Zeitdiagnostik entwickelt. Mit Andreas Reckwitz, Steffen Mau, Aladin El-Mafaalani, Armin Nassehi oder Hartmut Rosa hat sie in Deutschland fast ein halbes Dutzend neuer öffentlicher Intellektueller hervorgebracht, die mit ihren Büchern zudem regelmäßig weit vorn in den Bestsellerlisten landen.