Ein goldenes Klo und ein berückendes Porträt eines jungen Mädchens in irisierendem, transparentem Kleid: Das waren die zwei sehr weit auseinander liegenden Pole der großen Herbstauktion bei Sotheby’s in New York am Dienstagabend. Dass Gustav Klimts Meisterwerk „Bildnis Elisabeth Lederer“ (1914-1916) Maurizio Cattelans Dekadenz-Gag „America“ (2016) preislich weit hinter sich lassen würde, war klar. Dass Klimts Porträt im Zuge eines mehr als 20-minütigen Bietergefechts mit einem Gesamtpreis von 236 Millionen Dollar zum teuersten Moderne-Werk aller Zeiten würde, während das Klo gerade mal zwölf Millionen Dollar einbrachte, überraschte jedoch. Gibt es doch noch Vernunft in der Welt?
Von Jörg Häntzschel
