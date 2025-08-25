Zum Hauptinhalt springen

NachrufDer Charakter

Lesezeit: 2 Min.

Jerry Adler in seiner bekanntesten Rolle, als Berater von Tony Soprano (links), gespielt von dem 2013 gestorbenen  James Gandolfini, in „The Sopranos“.
Der Weltruhm kam, als er sich schon zur Ruhe setzen wollte: Jerry Adler, der in „The Sopranos“ väterliche Freundlichkeit mit brutaler Härte verband, ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Von Andrian Kreye

Jerry Adler ist gestorben. Sein Gesicht erscheint auf den ersten Blick geläufig. Selbst wer die Serie „The Sopranos“ nie gesehen hat, mit der er berühmt wurde, erinnert sich an ihn. Sein Lächeln konnte eine Freundlichkeit und Güte ausstrahlen, die ihn in seinen aktiven späteren Jahren zur Idealbesetzung von Vaterfiguren machte. Wie ebenjenen Herman „Hesh“ Rabkin in der Geschichte über die heruntergekommene Mafiatruppe in der New Yorker Vorort-Tristesse von New Jersey.

