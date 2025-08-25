Jerry Adler ist gestorben. Sein Gesicht erscheint auf den ersten Blick geläufig. Selbst wer die Serie „The Sopranos“ nie gesehen hat, mit der er berühmt wurde, erinnert sich an ihn. Sein Lächeln konnte eine Freundlichkeit und Güte ausstrahlen, die ihn in seinen aktiven späteren Jahren zur Idealbesetzung von Vaterfiguren machte. Wie ebenjenen Herman „Hesh“ Rabkin in der Geschichte über die heruntergekommene Mafiatruppe in der New Yorker Vorort-Tristesse von New Jersey.
NachrufDer Charakter
Lesezeit: 2 Min.
Der Weltruhm kam, als er sich schon zur Ruhe setzen wollte: Jerry Adler, der in „The Sopranos“ väterliche Freundlichkeit mit brutaler Härte verband, ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
Von Andrian Kreye
Serien:Skippen Sie dieses Intro nicht
In Serienvorspannen drehten sich früher die Figuren freundlich in die Kamera. Heute drehen sich monumentale Zahnräder, kreischen Äffchen zu Elektrobeats, werden Politdramen opulent eröffnet. Die besten Intros.
Lesen Sie mehr zum Thema