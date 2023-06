Interview mit Sophie Rois:"Haben Sie mal in der Bibel gelesen?"

"Haben Sie mal in der Bibel gelesen?"

Nach langer Pause ist Sophie Rois wieder an der Berliner Volksbühne zu erleben: Sie spielt in René Polleschs "Mein Gott, Herr Pfarrer" - und spricht hier über Glauben und Trickbetrug.

Interview von Johanna Adorján

Ein warmer Nachmittag in Berlin. Sophie Rois kommt mit dem Fahrrad. Jeans, braune Seidenbluse, Sonnenbrille. Das Interview findet quasi auf der Straße statt, an einem Tisch auf dem Bürgersteig vor einem kleinen italienischen Restaurant. Die Straße ist schmal, ständig laufen Leute vorbei. Nicht wenige drehen sich noch einmal um, tippen im Weitergehen ihre Begleitung an, die sich dann auch umdreht, aber alles ganz freundlich. Zum Kaffee (schwarz) bestellt sich die Schauspielerin ein Panna Cotta.