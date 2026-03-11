Zum Hauptinhalt springen

SachbuchIch, das neurotische Monster

Lesezeit: 4 Min.

Blonde Haare? Und die Lippen? Und die Augenbrauen? Sophie Passmann, erklären Sie sich!
Blonde Haare? Und die Lippen? Und die Augenbrauen? Sophie Passmann, erklären Sie sich! Max Strohe

Sophie Passmann beschreibt in ihrem neuen Buch „Wie kann sie nur?“, wie gnadenlos Frauen im Internet bewertet werden. Und wie viel gnadenloser sie sich selbst bewerten.

Von Thore Rausch

Größere Projektionsflächen als Sophie Passmann findet man derzeit kaum. Seit einer Woche hängt im Berliner Prenzlauer Berg ein dreißig Meter hohes Banner mit ihrem Gesicht. Werbung für ihr neues Buch „Wie kann sie nur?“. Dreißig Meter hohes Banner? Wie kann sie nur! Genau.

