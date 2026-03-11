Größere Projektionsflächen als Sophie Passmann findet man derzeit kaum. Seit einer Woche hängt im Berliner Prenzlauer Berg ein dreißig Meter hohes Banner mit ihrem Gesicht. Werbung für ihr neues Buch „Wie kann sie nur?“. Dreißig Meter hohes Banner? Wie kann sie nur! Genau.
SachbuchIch, das neurotische Monster
Lesezeit: 4 Min.
Sophie Passmann beschreibt in ihrem neuen Buch „Wie kann sie nur?“, wie gnadenlos Frauen im Internet bewertet werden. Und wie viel gnadenloser sie sich selbst bewerten.
Von Thore Rausch
