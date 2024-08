Komödie „Sonnenplätze“ im Kino:Ratlos auf Lanzarote

Aufwachsen in Künstlerfamilien kann nervenaufreibend sein, das weiß „Tatort“-Star Aaron Arens. Sein Regiedebüt „Sonnenplätze“ aber verwandelt das Leiden in Lachen.

Von Josef Grübl

Die Sonne brennt seit Wochen aus einem wolkenlosen Himmel. Das Land ist ausgetrocknet, die von der Hitze geplagten Menschen fliehen ins Dunkel ihrer Häuser oder Seelen. Schon bald gehen sie sich auf die Nerven beziehungsweise an die Gurgeln. In Aaron Arens’ Spielfilm „Sonnenplätze“ zoffen sich in der vermeintlich schönsten Zeit des Jahres eine überspannte Mutter, ein übermächtiger Vater und ihre überforderten Kinder.