Vor kurzem wurde in Sonneberg das erste Mal ein AfD-Politiker ins Amt des Landrats gewählt. Die Punkband Feine Sahne Fischfilet will zeigen: hier sind nicht alle rechts. Bilder für Reportage von Marcel Laskus

Von Marcel Laskus, Sonneberg

Jetzt hebt sie ab. Die Leute halten die Frau an ihren Leoparden-Chucks fest, damit sie bloß nicht runterfällt. Sie halten sie an ihren Schultern, an ihrem weißen Wollkleid, und so schwebt sie dann, auf Händen getragen, über die Köpfe der anderen durch ein Meer aus schwitzigen Händen, einmal quer durch die schummrige "Gewölbe-Bar" von Sonneberg. Während auf der Bühne fünf Männer dazu sehr lauten Punkrock spielen, hat beinahe jeder der 150 Gäste hier ein Lächeln im Gesicht. Besonders glücklich sieht jedoch die Frau aus, die nach ihrem Stagedive wieder heil gelandet ist.