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PopDieses Jaulen geht ans Herz

Lesezeit: 3 Min.

„Blumengarten“-Sänger Rayan Djima: „Du bist gut genuu-uuu-uug“. Oder singt er: „Doobie scoot canoe“?
„Blumengarten“-Sänger Rayan Djima: „Du bist gut genuu-uuu-uug“. Oder singt er: „Doobie scoot canoe“? YouTube/KITSCHKRIEG feat. BLUMENGARTEN & SHIRIN DAVID

Nur ein Meme mit Fremdschäm-Potenzial – oder doch der Sommerhit des Jahres 2026? Warum „Gut genug“ von „Kitschkrieg“ gerade um die Welt geht.

Von Merle Zils

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Rap-Star Lizzo tanzt in Hot Pants und Bikini mit Kirschaufdruck auf einer Yacht. Über ihr ein wolkenloser Himmel, hinter ihr tiefblaues Meer. Stimmungsvoll bewegt sie die Lippen, doch zu hören ist nicht sie, sondern die leidenschaftliche deutsche Kopfstimme des Blumengarten-Sängers Rayan: „Du bist gut genuu-uuu-uug“. Das Video hat 2,7 Millionen Aufrufe.  Kommentare darunter lauten: „I think Iʼm hallucinating“ oder, die stolze deutsche Sicht: „Wir gehen international, Leute“.

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:„Dann wird eben rangehusselt“

Deutsche Musikproduzenten, die in den USA erfolgreich sind? Sehr unwahrscheinlich. Eine Begegnung mit „Kitschkrieg“, denen das gerade trotzdem einfach gelingt.

SZ PlusVon Jakob Biazza

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