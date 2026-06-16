Nur ein Meme mit Fremdschäm-Potenzial – oder doch der Sommerhit des Jahres 2026? Warum „Gut genug“ von „Kitschkrieg“ gerade um die Welt geht.

Rap-Star Lizzo tanzt in Hot Pants und Bikini mit Kirschaufdruck auf einer Yacht. Über ihr ein wolkenloser Himmel, hinter ihr tiefblaues Meer. Stimmungsvoll bewegt sie die Lippen, doch zu hören ist nicht sie, sondern die leidenschaftliche deutsche Kopfstimme des Blumengarten-Sängers Rayan: „Du bist gut genuu-uuu-uug“. Das Video hat 2,7 Millionen Aufrufe. Kommentare darunter lauten: „I think Iʼm hallucinating“ oder, die stolze deutsche Sicht: „Wir gehen international, Leute“.