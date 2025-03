Von Gerhard Matzig

Die gute Nachricht kommt von Stefan Andres, Dozent für Stadt- und Raumplanung an der Fachhochschule Erfurt. Er sagt: „Ob längs oder quer, ein Zebra ist ein Zebra.“ Das heißt: Wir müssen den Zebrastreifen, der amtlich Fußgängerüberweg heißt und in den Fünfzigerjahren als „Dickstrichkette“ erstmals in Deutschland erprobt wurde (übrigens in München), nicht komplett neu erfinden.