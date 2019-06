21. Juni 2019, 18:44 Uhr Sommerkonzerte in Ingolstadt Entfesselte Phantasie

Vom Filmkonzert bis zum musikalischen Drama: Unter dem Leitmotiv "Fantastique!" vereint das Festival Sommerkonzerte eine Vielfalt von Veranstaltungen.

Von Antje Rössler

Die neue künstlerische Leiterin der Audi-Sommerkonzerte in Ingolstadt heißt Lisa Batiashvili. Erstmals gestaltet die gefeierte Geigerin das Programm eines Festivals. "In meinem Beruf habe ich das Glück, persönliche Beziehungen mit großartigen Künstlern aufzubauen", sagt sie. "Die Kollegen einzuladen und eigene Programmideen zu entwickeln - das hat mich gereizt."

Ein besonderer Glücksfall ist, dass Batiashvili eine enge Beziehung zu Ingolstadt hat. "Ich kenne die Audi-Sommerkonzerte bereits seit meiner Kindheit, da mein Vater im Georgischen Kammerorchester Ingolstadt spielte", erzählt die Musikerin. "Meine Eltern wohnen immer noch hier. Vor meinem Studium in München habe ich selbst ein Jahr in Ingolstadt gelebt. Später bin ich zweimal bei den Sommerkonzerten aufgetreten."

Lisa Batiashvili tritt mit zwei verschiedenen Programmen auf

Als künstlerische Leiterin hat Lisa Batiashvili die diesjährige Konzertreihe unter das Motto "Fantastique!" gestellt. "Seit jeher dient uns Musik als Quelle für Inspiration, Fantasie und Freude. Das wollen wir beim Festival erlebbar machen", umschreibt sie ihren künstlerischen Ansatz.

Lisa Batiashvili wurde 1979 in Tiflis geboren, der Hauptstadt der damaligen Sowjetrepublik Georgien. 1991 emigrierte sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihre Karriere begann vier Jahre später mit einem Preis beim Internationalen Jean-Sibelius-Violinwettbewerb in Helsinki. Heute lebt die Geigerin in München - zusammen mit dem französischen Oboisten François Leleux und zwei Kindern. Dass die außergewöhnlich fantasievolle französische Musikkultur ihr besonders am Herzen liegt, merkt man den diesjährigen Sommerkonzerten an. "Wir widmen uns französischer Musik und haben mehrere französische Interpreten eingeladen", sagt Batiashvili.

Schon das Eröffnungswochenende des Festivals, das vom 29. Juni bis 14. Juli dauert, zeigt die Spannbreite des Leitmotivs. Den Auftakt macht am 29. Juni ein Filmkonzert mit Walt Disneys "Fantasia". Musik von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Peter Tschaikowsky inspirierte den Filmemacher 1940 zu zauberhaften Cartoons mit Nussknacker und Micky Maus, Dinosauriern und antiken Göttern. Deren Tänze werden in Ingolstadt live begleitet von der Philharmonie Salzburg unter Elisabeth Fuchs. "Dazu laden wir Kinder und Familien ein, aber auch jene Menschen, die sonst vielleicht etwas Scheu haben, in klassische Konzerte zu gehen", sagt Batiashvili.

Einen Tag später tritt Mariss Jansons mit seinem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks auf. Der Dirigent war bereits vor 15 Jahren bei den Sommerkonzerten zu erleben. Das Programm vereint die schimmernden Klangflächen von Claude Debussy mit Béla Bartóks schrillem Großstadt-Märchen "Der wunderbare Mandarin". Höhepunkt ist Maurice Ravels Klavierkonzert G-Dur mit dem französischen Pianisten Jean-Yves Thibaudet als Solisten. Baskische Folklore und Jazz treffen in diesem Werk aufeinander.

Schon einmal hatte ein Künstler das Programm der Sommerkonzerte gestaltet: Der Dirigent Kent Nagano konzipierte bis 2016 den "Vorsprung" als Festival im Festival. An diese erfolgreichen Jahre will man anknüpfen, weshalb Lisa Batiashvili bis 2021 die künstlerische Leitung übertragen wurde. Im Frauenpower-Team gemeinsam mit den Audi-Festivalverantwortlichen Sarah Braun und Ruth Schwerdtfeger hat Lisa Batiashvili hochkarätige Künstler nach Ingolstadt geholt. Die Geigerin ließ dafür ihre erstklassigen Kontakte spielen. "Es war mir wichtig, Künstler von höchster Qualität einzuladen, mit denen ich mich hundertprozentig identifiziere", erzählt sie. "Ich freue mich, dass meine Kollegen die Auftritte auch relativ kurzfristig in ihren vollen Kalendern unterbringen konnten." Dass das Motto "Fantastique!" nicht in jeder Veranstaltung konsequent durchdekliniert wird, sollte man der Festivalleiterin nicht zum Vorwurf machen. "Ich möchte den eingeladenen Künstlern ihre Wahlfreiheit lassen", erklärt Batiashvili. "Sie sollen die Werke spielen, mit denen sie sich wohlfühlen."

Mit ihrem eigenen Festival-Auftritt rollt Lisa Batiashvili den Besuchern gleichsam den roten Teppich aus: Auf ihrer Guarneri-Geige spielt sie Peter Tschaikowskys Violinkonzert. "Musik, die jeder kennt, ein Lieblingsstück des Publikums", sagt sie über das Werk, das die Musikerin 2016 mit Daniel Barenboim und der Staatskapelle Berlin eingespielt hat. Die Zeitschrift Gramophone lobte das "wunderschöne, ideenreiche Violinspiel". Im Stadttheater Ingolstadt wird Batiashvili am 5. Juli von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Leitung des Dirigenten Paavo Järvi begleitet, die ihr Debüt bei den Sommerkonzerten gibt.

Am 2. Juli präsentiert sich Batiashvili als Kammermusikerin zusammen mit zwei weiteren international angesehenen Solisten: dem Cellisten Gautier Capuçon und dem Pianisten Jean-Yves Thibaudet. Eingeleitet wird der Abend vom apart-nostalgischen Klaviertrio des 17-jährigen Dmitri Schostakowitsch. In Ravels von baskischer Folklore durchwirktem Klaviertrio zaubern die drei Musiker raffinierte Klangfarbenspiele. Ebenfalls vertreten: das feurig-romantische und spieltechnisch vertrackte Zweite Trio Felix Mendelssohn Bartholdys. Dieses Programm haben Batiashvili und ihre Musiker-Kollegen bereits im vergangenen Herbst auf einer Europa-Tournee vorgestellt. "Das war eine tolle Erfahrung", erinnert sich Batiashvili. "Wir erlebten genau die Art kreativer Verschmelzung, von der man als Musiker immer träumt."

Bei den Künstlergesprächen kommen Festivalbesucher in Kontakt mit den Musikern

Die 2018 eingeführte Straffung des Programms in kompakte zwei Wochen ist den Sommerkonzerten gut bekommen. "Unser Ziel ist es, eine Festival-Stimmung in Ingolstadt zu erzeugen", meint Sarah Braun, Festivalverantwortliche und Pressesprecherin Kultur bei Audi. Seither konzentriert sich das Festival stärker auf die Stadt, wovon auch in diesem Jahr die unterschiedlichen Veranstaltungsorte zeugen: vom klassischen Konzertsaal bis zum Museum. "Erstmals bespielen wir die neue Betriebsversammlungs-Halle im Güterverkehrszentrum von Audi", sagt Sarah Braun. "Bis zu 5000 Mitarbeiter versammeln sich hier. Zur Festival-Eröffnung verwandeln wir die 4500 Quadratmeter in einen Kinosaal."

Größtmöglicher Kontrast: der intime, private Rahmen des Wohnzimmerkonzerts. "Dieses 2018 eingeführte Konzertformat ist ein voller Erfolg", sagt Braun. "Auch in diesem Jahr konnten sich Klassikfreunde aus der Ingolstädter Region für ein Konzert in den heimischen vier Wänden bewerben." Der Gewinner darf Gäste einladen.

Die persönliche Begegnung mit den Künstlern wird auch sonst im Festival groß geschrieben. "Wir wollen Menschen direkt ansprechen und für Musik begeistern. Dafür stehen die Künstlergespräche vor oder nach den Veranstaltungen", erläutert Sarah Braun. "Ein weiteres Beispiel ist die Konzertlesung mit dem dichtenden Pianisten Alfred Brendel. Er lässt das Publikum auch an seinen Gedanken zur Schubert-Interpretation des Streichquartetts Quatuor Hermès teilhaben."

Angesichts des diesjährigen Leitmotivs "Fantastique!" wäre das Festival unvollständig ohne eine Aufführung der "Symphonie fantastique" von Hector Berlioz: ein musikalisches Seelendrama um einen unglücklich Verliebten, der schließlich im Opiumrausch einen höllischen Hexensabbat erlebt. Die Sinfonie erklingt am 14. Juli, dem Französischen Nationalfeiertag, beim Klassik-Open-Air im Klenzepark als Festival-Finale.

Lisa Batiashvili schmiedet bereits Pläne für die kommenden Jahre. Sie hat Großes vor. "Mit herausragenden Künstlern und originellen Programmen wollen wir die überregionale Ausstrahlung der Sommerkonzerte weiter stärken", sagt die Geigerin. Das sind gute Aussichten für die Saison 2020, wenn das Festival sein 30-jähriges Bestehen feiert.