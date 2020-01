"Hallo Amerikaner. Kennen Sie diesen Mann? Wussten Sie, dass er Ihr Feind ist? Bitte? Sie haben nie von ihm gehört? Heute Abend werden Sie ihn hassen. Sie werden froh sein, dass Trump ihn ermordet hat. Sie werden tun, was Ihnen gesagt wird. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Söhne und Töchter in den Krieg zu schicken." So twitterte der amerikanische Filmemacher Michael Moore nach der Ermordung des iranischen Generals Qassim Soleimani und seiner Begleiter in Bagdad.