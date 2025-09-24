In der ersten Reihe tanzen tatsächlich Frauen mit Hasenohren. Man wundert sich kurz, denn eigentlich hatte man die Flauschdinger ja als Kennzeichen sogenannter Playboy-Bunnys abgespeichert. Als Hotelbar-Muff, Embleme der Verniedlichung und Fremdbestimmung, etabliert in einem Zeitalter, in dem auch viele jüngere Männer das noch irgendwie lustig fanden.
PopDie Fantasie ist todkrank
Lesezeit: 4 Min.
Begegnung mit dem sehr zeitgemäßen Pop-Star Sofie Royer – den die eine Hälfte der Welt nicht kennt, während die andere nervös von ihr träumt.
Von Joachim Hentschel
