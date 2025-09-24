Pop Die Fantasie ist todkrank 24. September 2025, 16:10 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Sofie Royer: „Popmusik ist ja viel komplexer, als die meisten denken.“ (Foto: Grégoire Léon-Dufour)

Begegnung mit dem sehr zeitgemäßen Pop-Star Sofie Royer – den die eine Hälfte der Welt nicht kennt, während die andere nervös von ihr träumt.

Von Joachim Hentschel

