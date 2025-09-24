Zum Hauptinhalt springen

PopDie Fantasie ist todkrank

Lesezeit: 4 Min.

Sofie Royer: „Popmusik ist ja viel komplexer, als die meisten denken.“
Sofie Royer: „Popmusik ist ja viel komplexer, als die meisten denken.“ (Foto: Grégoire Léon-Dufour)

Begegnung mit dem sehr zeitgemäßen Pop-Star Sofie Royer – den die eine Hälfte der Welt nicht kennt, während die andere nervös von ihr träumt.

Von Joachim Hentschel

In der ersten Reihe tanzen tatsächlich Frauen mit Hasenohren. Man wundert sich kurz, denn eigentlich hatte man die Flauschdinger ja als Kennzeichen sogenannter Playboy-Bunnys abgespeichert. Als Hotelbar-Muff, Embleme der Verniedlichung und Fremdbestimmung, etabliert in einem Zeitalter, in dem auch viele jüngere Männer das noch irgendwie lustig fanden.

