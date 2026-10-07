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FilmMark Zuckerberg gefällt das nicht

Lesezeit: 5 Min.

Jeff Horwitz (Jeremy Allen White) und Frances Haugen (Mikey Madison) bringen den Facebook-Chef vor den Parlamentsausschuss.
Jeff Horwitz (Jeremy Allen White) und Frances Haugen (Mikey Madison) bringen den Facebook-Chef vor den Parlamentsausschuss.
CTMG

Der Kinofilm „The Social Reckoning“ erzählt von den Enthüllungen der „Facebook Files“. Ein meisterlicher Politthriller alter Schule – nur die Whistleblowerin Frances Haugen wird leider zum rehäugigen Angsthäschen.

Von Andrian Kreye

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Man ist ja nicht so oft Teil eines Kapitels der Zeitgeschichte, das in Hollywood verfilmt wird. Aber das sollte kurz erwähnt sein, um die Perspektive dieser Filmkritik zu klären. Frances Haugen ist die Whistleblowerin, die 2021 mit einem Konvolut interner Dokumente enthüllte, dass Mark Zuckerberg die Reichweite seines sozialen Netzwerks Facebook über alle Sicherheitsbedenken stellte. Als erstes Medium außerhalb der USA und Drehscheibe für die internationale Berichterstattung über die sogenannten „Facebook Files“ wählte Haugen damals die Süddeutsche Zeitung. Die hatte damals schon mit den „Panama Papers“ den Ruf erlangt, eine sichere und gute Adresse für Whistleblower zu sein. So viel zum eigenen Zugang als „Lead Writer“ dieses Konsortiums.

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Interne Dokumente
:Das steht in den "Facebook Files"

Die Erkenntnisse aus den Dokumenten der Whistleblowerin Frances Haugen zeigen, wie sich ein Weltkonzern selbst überfordert.

Von Simon Hurtz, Lena Kampf, Till Krause, Andrian Kreye, Georg Mascolo und Frederik Obermaier

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