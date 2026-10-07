Man ist ja nicht so oft Teil eines Kapitels der Zeitgeschichte, das in Hollywood verfilmt wird. Aber das sollte kurz erwähnt sein, um die Perspektive dieser Filmkritik zu klären. Frances Haugen ist die Whistleblowerin, die 2021 mit einem Konvolut interner Dokumente enthüllte, dass Mark Zuckerberg die Reichweite seines sozialen Netzwerks Facebook über alle Sicherheitsbedenken stellte. Als erstes Medium außerhalb der USA und Drehscheibe für die internationale Berichterstattung über die sogenannten „Facebook Files“ wählte Haugen damals die Süddeutsche Zeitung. Die hatte damals schon mit den „Panama Papers“ den Ruf erlangt, eine sichere und gute Adresse für Whistleblower zu sein. So viel zum eigenen Zugang als „Lead Writer“ dieses Konsortiums.