Die psychologischen Mechanismen, mit denen Instagram, Tiktok, Facebook und Co. ihre User süchtig machen, sind bestens erforscht. Aber was folgt daraus?

Die Erkenntnis, dass Sucht nicht nur durch psychoaktive Substanzen wie Heroin, Alkohol und Tabak, sondern auch durch exzessive Verhaltensweisen erzeugt werden kann, ist gar nicht so alt. Sie ist aber wichtig im Umgang mit sozialen Medien, egal ob in der Politik oder auch im persönlichen Umgang damit.