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Social MediaAnlocken, halten, abschöpfen

Lesezeit: 3 Min.

Sucht nach Computerspielen ist bereits ins Handbuch psychischer Störungen aufgenommen – Social-Media-Sucht aber nicht.
Sucht nach Computerspielen ist bereits ins Handbuch psychischer Störungen aufgenommen – Social-Media-Sucht aber nicht. Imago/HalfPoint Images

Die psychologischen Mechanismen, mit denen Instagram, Tiktok, Facebook und Co. ihre User süchtig machen, sind bestens erforscht. Aber was folgt daraus?

Von Andrian Kreye

SZ bei Google bevorzugen

Die Erkenntnis, dass Sucht nicht nur durch psychoaktive Substanzen wie Heroin, Alkohol und Tabak, sondern auch durch exzessive Verhaltensweisen erzeugt werden kann, ist gar nicht so alt. Sie ist aber wichtig im Umgang mit sozialen Medien, egal ob in der Politik oder auch im persönlichen Umgang damit.

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In Kalifornien hat der Milliardenprozess gegen den Betreiber von Facebook und Instagram begonnen. Die Kläger werfen dem Konzern vor, besonders Kindern schwer zu schaden. Es geht um die Zukunft der sozialen Netzwerke.

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