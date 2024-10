Gastbeitrag von Tanja Maljartschuk

An der Universität Regensburg wurde Anfang Oktober der „Denkraum Ukraine“ eröffnet, ein Zentrum für interdisziplinäre Ukraine-Studien. Damit soll die lange vernachlässigte Forschung über ein Land ausgebaut werden, dessen Kultur im russischen Angriffskrieg zerstört zu werden droht. Aus diesem Anlass hielt die in Wien lebende Schriftstellerin Tanja Maljartschuk eine Rede. Die SZ veröffentlicht sie in Auszügen.