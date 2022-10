Slavoj Žižek hat in Berlin einen Vortrag über den Klimawandel gehalten und dabei möglicherweise erklärt, was wir gegen die Erderwärmung unternehmen sollten.

Von Johanna Adorján

Vielleicht muss man Slavoj Žižek live erlebt haben, um verstehen zu können, wie schwer es ist, ihn zu verstehen. Seine Gedanken scheinen, um amerikanische Autorückspiegel zu paraphrasieren, bisweilen weiter von einem entfernt als sie sind. Aber dann wieder ist es auch andersherum. Am Donnerstagabend war er mit einem Vortrag in Berlin zu Gast, und zwar im "ici", dem Berlin Institute for Cultural Inquiry, und obwohl er gut Deutsch spricht, wie er dem Publikum eingangs bei seiner Begrüßung bewies, musste er, auf Geheiß der Veranstalter, für seinen Vortrag ins Englische wechseln. Gut, aber der Vortrag fand ja auch in Berlin statt, wo Englisch inzwischen die Landessprache ist.