Von Magdalena Pulz

Tianjin, China, 2016: Auf der höchsten Baustelle der Welt ragen bereits 150 Stockwerke des Wolkenkratzers in den Himmel. Oben auf diesen 150 Stockwerken steht ein Kran, dessen Spitze noch höher über dem Abgrund schwebt. Und genau an dieser wippenden Kranspitze balancieren Angela und Vanya, grinsend mit einem Selfiestick fuchtelnd, in schwindelerregender Höhe. Gekleidet in T-Shirts und normalen Sneakern, vor allem aber – ohne jegliche Sicherung. Es ist verrückt, und zwar jene Art Verrücktheit, bei der man schnell mal stirbt.