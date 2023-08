"Ich hielt mich all die Jahre eigentlich immer für einen Musiker - aber dann kam halt die Realität dazwischen." Sixto Rodriguez bei einem Auftritt 2015 in Las Vegas.

Von Jens-Christian Rabe

Popkarrieren nehmen erstaunliche Verläufe. Erfolg und Ruhm sind notorisch unzuverlässige Gesellen, und gerne hängen sie auch noch von Dingen ab, die niemand in der Hand hat - Zeitgeist, üblen Musikmanagerlaunen, dem puren Glück, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. So erstaunlich allerdings wie die Karriere des amerikanischen Folk-Sängers und Songwriters Sixto Rodriguez verlaufen dann doch die wenigsten.