Von Marie Schmidt

Der Schmerz, dass auch nach dem Tod eines einzigartigen, geliebten Menschen die Sonne ungerührt Tag für Tag wieder aufgeht, passt nicht gut zusammen mit den Automatismen der digitalen Öffentlichkeit, ihrer unerbittlichen Selbstgerechtigkeit. Als in dieser Woche die Nachricht vom Tod des New Yorker Schriftstellers Paul Auster aufkam, posteten private Social-Media-Nutzer offenbar genauso gut vorbereitet ihre R.I.P.s, wie professionelle Medien ihre Nachrufe ins Netz stellten. Auster und seine Frau, die Schriftstellerin Siri Hustvedt, und seine Tochter, die Musikerin Sophie Auster, hatten von März 2023 an über seine schwere Krebserkrankung öffentlich gesprochen.