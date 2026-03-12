Eigentlich wollte der amerikanische Schriftsteller Paul Auster ein letztes Buch schreiben, Briefe an seinen Enkel, in denen er dem Jungen, der anfangs noch gar nicht geboren war, von seinen Vorfahren erzählt. Er schaffte sechs dieser Briefe an Miles, wie der Junge heißt, dann starb er im April 2024. Und weil Trauer wie kaum ein anderes Gefühl verarbeitet werden möchte, erzählt seine Frau Siri Hustvedt, die ebenfalls Schriftstellerin ist, nun um diese Briefe herum aus dem Leben, das sie mit Paul Auster geführt hat, sodass aus den Briefen doch noch ein Buch werden konnte: „Ghost Stories“.