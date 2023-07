Sinéad O'Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das meldete am Mittwochabend unter anderem die "Irish Times" unter Berufung auf die Familie der Sängerin. Die 1966 in Glenageary bei Dublin geborene Popsängerin feierte 1990 mit ihrer Coverversion des Prince-Songs "Nothing Compares 2 U" den Durchbruch.

Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte O'Connor zehn Studioalben. Ihr 1990 erschienenes Album "I Do Not Want What I Haven't Got" erhielt im März diesen Jahres eine Auszeichnung in der Kategorie "Classic Irish Album" bei den irischen RTÉ Choice Music Awards.

Als Teenager nahm O'Connor Anfang der 1980er Jahre ihre ersten Songs auf und gründet die Band Ton Ton Macoute. Ihr erstes Solo-Album "The Lion and the Cobra" entstand, als sie hochschwanger mit ihrem ersten Kind war - es stürmte international die Hitparaden, brachte ihr eine Goldene Schallplatte ein und verkaufte sich 2,5 Millionen mal. Ihr Hit "Nothing Compares 2 U" rangierte im April 1990 auf Platz eins der Billboard-Charts.

Allerdings begleiteten auch psychische Erkrankungen O'Connors gesamtes Erwachsenenleben und beeinflussten ihre Musikkarriere und Äußerungen. So droht O'Connor alle paar Jahre, sich vom Musikgeschäft zurückzuziehen. 2011 ist ein besonders dramatisches Jahr, in dem sie Selbstmorddrohungen und verzweifelte Hilferufe twitterte. Wenige Monate später sagte sie ihre geplante Tour wegen einer manisch-depressiven Erkrankung ab. 2015 wurde O'Connor bewusstlos von der Polizei in einem Hotelzimmer nahe Dublin gefunden, nachdem sie eine Art Abschiedsbrief auf Facebook veröffentlichte.

Im vergangenen Jahr verstarb einer ihrer Söhne im Alter von 17 Jahren, wie die "Irish Times" berichtete. Dem Medienbericht zufolge sei dieser zunächst verschwunden, nachdem es mehrere Fälle von Selbstverletzung und eine Einweisung in ein Krankenhaus gab.

Sinéad O'Connor hinterlässt drei Kinder.

Anmerkung der Redaktion: Die Berichterstattung über Suizide und Suizidversuche gestalten wir bewusst zurückhaltend. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.