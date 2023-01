Von Burkhard Müller

Simon Urban hat in diesen Tagen besondere Aufmerksamkeit gefunden, als Co-Autor von Juli Zeh. Zusammen stehen ihre Namen auf dem Titelblatt von "Zwischen Welten"; und so manche Leserin, die die zuletzt erschienenen Romane von Juli Zeh verfolgt hatte, mochte sich fragen: Wer ist das eigentlich, wo kommt der her, wieso nimmt die so überaus erfolgreiche und selbständige Autorin eine solche Kooperation in Anspruch?