Von Johanna Adorján

Um es sofort zu sagen: Die Übersetzung des Titels könnte einen davon abhalten, die deutsche Fassung zu lesen. Auf Englisch heißt das Buch "What are you going through", eine Frage, aus der Mitgefühl spricht: Was machen Sie gerade durch? Sie bezieht sich darauf, dass jeder Mensch sein Leid zu tragen hat, dass man nie weiß, wenn man jemanden auf der Straße sieht, welche Dramen sich in dieser Biografie abspielen, welcher Schmerz in diesem Leben ist. Man sieht den Menschen nicht an, was sie gerade durchmachen.