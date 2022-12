Interview von David Steinitz

Normalerweise reisen Hollywoodstars mit ihren persönlichen PR-Referenten um die Welt, die immer wieder mal Fragen verbieten und Gesprächszeiten verkürzen. Aber das, muss man sagen, hat Sigourney Weaver nicht nötig: Sie erscheint ohne Aufpasser zum Gespräch in einem Hotel in der Nähe der Staatsoper und ist trotz Berliner Depressionswinterwetter bestens gelaunt. Weaver wurde durch die "Alien"-Filme zum ersten weiblichen Superstar der Blockbuster-Ära. Auch im erfolgreichsten Film der bisherigen Kinogeschichte hat sie mitgespielt: "Avatar". Dreizehn Jahre später kommt die Fortsetzung "The Way of Water" ins Kino (14. Dezember). Obwohl Weavers Figur in Teil eins gestorben ist, wollte Regisseur James Cameron sie wieder dabeihaben. Also dachte er sich eine neue Rolle aus, und so spielt sie mit 73 und viel Motion-Capture-Tricktechnik nun eine Teenagerin: die 14-jährige Kiri aus dem Volk der Na'vi auf dem Planeten Pandora.