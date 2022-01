Von David Steinitz

Als Sidney Poitier nach Hollywood kam, hatte man in der amerikanischen Filmindustrie eine recht genaue Vorstellung davon, welche Rollen schwarze Schauspieler zu spielen hatten: Hotelboys, Butler, Putzkräfte, Schuhputzer und Verbrecher. Also die Rollen, die Schwarze in der amerikanischen Gesellschaft in der Mitte des 20. Jahrhunderts auch im echten Leben meist einzunehmen gezwungen waren.