Von Lothar Müller

Vielleicht hat sie in ihrer Kindheit flache Steinchen über Wasserflächen hüpfen lassen. Die Kritikerin und Literaturwissenschaftlerin Sibylle Cramer ist am Bodensee aufgewachsen. Geboren wurde sie Ende Januar 1941 in Niederschlesien, der Ortswechsel schloss eine von Gewalt geprägte Fluchtgeschichte ein, ihr Erwachsenwerden die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der eigenen Familie.