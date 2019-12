Drei Mal "Night of The Proms" in der Olympiahalle

Die Samstagabend-Show war einst der Höhepunkt der öffentlich-rechtlichen Fernsehunterhaltung. Damals vergnügten nationale und internationale Stars die Fernsehzuschauer mit einer Mischung aus Konzert, Sketch, Spiel und Talk. Heutzutage blasen die Programmverantwortlichen schon mal eine täglich laufende Quizshow aus dem Vorabendprogramm zum dreistündigen Marathon auf, den sie dann noch dazu ohne Musikeinlagen als die große Samstagabend-Unterhaltung verkaufen. Insbesondere in der Vorweihnachtszeit fehlen darum jene auf die Festtage einstimmenden Programmangebote wie seinerzeit die große Abendgala mit Peter Alexander. Möglicherweise ist das ein weiterer Grund, warum so viele Fans jedes Jahr zur Adventszeit in die Olympiahalle pilgern. Drei Tage hintereinander bietet dort die "Night of The Proms" ein musikalisches Spektakel, das man im Fernsehen zumeist vergebens sucht. Mit einer Mischung aus Klassik und Pop zudem, die Kulturwächter lange Zeit für unvereinbar hielten. Vielleicht sind es hier aber auch die vielen kleinen Musikhappen, die das Programm nicht nur abwechslungsreich gestalten, sondern etwaige Stimmungsbrecher schnell wieder vergessen lassen.

Begleitet vom Chor Fine Fleur und dem Antwerp Philharmonic Orchestra unter dem Dirigat der Brasilianerin Alexandra Arrieche sowie der Band NoTP Backbone mit den Background-Vokalisten Pretty Vanillas bereiteten diesmal Alan Parsons, Eric Bazilian und Rob Hyman von The Hooters, Al McKays Earth Wind & Fire Experience und Leslie Clio ein Potpourri aus eigenen und gecoverten Hits. Und natürlich durfte John Miles als Dauergast nicht fehlen, der sich über die Jahre zur Hauptattraktion gemausert hat. Mit der Queen-Minioper "Bohemian Rhapsody", der Miles seinen eigenen, 1976 übrigens von Alan Parsons produzierten Schmachtfetzen "Music" (der Hymne der Proms-Night) voranstellte, gelang ihm sogar einer der heuer leider spärlich gesäten Höhepunkte der Revue. Sein Zusammenspiel mit der Band, dem Orchester und dem hier besonders stimmgewaltigen Chor schöpfte endlich die Möglichkeiten der Show aus, die sonst nur noch ebenso angedeutet wurden wie die geradezu Alibi-halber eingesprengselten Klassik-Intermezzi. Ein bisschen "Schwanensee", ein bisschen "Carmina Burana" und dann noch Ravels "Bolero". Wobei letzterer weniger musikalisch goutiert wurde, als vielmehr ob der dazu choreografierten Tanzeinlage der Dance-Kompanie Let's Go Urban. Wenn dabei ein Tänzer einen Salto sprang, honorierte das Publikum diesen sofort mit tosendem Beifall, der den hypnotisierenden Ostinato-Rhythmus jenes Orchesterstücks rüpelhaft übertönte. Spätestens da war Ravels Komposition bestenfalls Beiwerk. Damit wurde ihr aber immer noch würdevoller begegnet als etwa Pachelbels zuckersüßem "Kanon in D", den der Chor, warum auch immer, geradezu stimmungstötend mit Lewis Capaldis Schlager "Someone You Loved" vermischte. Ebenso könnte man liebevoll zubereitete Kässpatzn in Ketchup ertränken.

Schon weil heuer in Belgien die tausendste Show der seit 1985 existierenden Konzertreihe gespielt worden war, wäre eine Rückbesinnung auf frühere Qualitäten durchaus angebracht gewesen. Stattdessen waren aber nicht einmal die Comedy-Einlagen der Spaghetti-essenden und "Nessun Dorma" teils mit Wein gurgelnden Opernsängerin Natalie Choquette wirklich amüsant. Leslie Clios Zusammentun mit den Hooters immerhin darf als weiterer Höhepunkt ausgelobt werden. Sie boten den Cindy-Lauper-Hit "Time After Time", den der Hooters-Keyboarder Rob Hyman komponiert hatte. Insgesamt lässt sich diese "Night of The Proms" also mit Loriots Satz zusammenfassen: Früher war mehr Lametta!