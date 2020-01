Verrucht durch die Nacht: Ihren ersten Auftritt in Deutschland absolvierte Josephine Baker 1926 am Kurfürstendamm in Berlin.

Gäbe es die grandiose Fernsehserie "Babylon Berlin" nicht, noch besser: Hätte man keinerlei Ahnung vom Berlin der Zwanzigerjahre, von Weill, Brecht, den Comedian Harmonists oder Josephine Baker noch nie etwas gehört, die Verfilmung des Musicals "Cabaret" nie gesehen - man könnte dem Abend ungeheuer viel abgewinnen. "Berlin Berlin" hatte seine Uraufführung Mitte Dezember am Berliner Admiralspalast und ist nun schon am Deutschen Theater zu sehen - mithin wurde die Produktion eingeladen, weit bevor sie herausgekommen war. Und wer nun glaubt, eine Show vorgesetzt zu bekommen, die gut drei Stunden lang nachempfindet, was damals, also zwischen 1922 und Ende 1929, auf Berliner Bühnen sich ereignete, der irrt. Hier gibt es keine Ausschweifung, keinen Exzess, keine Erotik, höchstens eine im Stil der Fünfzigerjahre. Hier gibt es keinen Rausch der Nacht, keinen Tanz auf dem Vulkan, kein Brodeln. Hier gibt es lediglich die immer wiederkehrende Ankündigung davon, einen dürren Bericht über die Zeit, einen tönenden Volkshochschulkurs für Einsteiger, der auch noch hundertprozentig jugendfrei, ja spießig ist.

Aber die Band ist klasse! Unter der Anleitung von Jeff Frohner spielen acht Musiker die schönsten Lieder aus der Zeit, um die es geht. Das kann damals frisch nach Berlin importierter Jazz wie "Anything Goes" genauso sein wie Cab Calloway, Friedrich Hollaender, "Cabaret", Weill. Leider werden die Lieder meist nur angerissen, nie ausgespielt, aber der Bassdruck, der Drive und das musikalische Gespür machen Freude. Einige können auch singen, es gibt einen Auftritt einer Marlene Dietrich, deren Vibrato den Ärmelkanal überbrücken könnte, aber halt auch Sophia Euskirchen. Sie ist in dieser ach so braven Veranstaltung das Dunkle, die Zerrissenheit, die Gier nach Leben, sie hat eine fabelhaft abgründige Stimme, kann alles. Der Conferencier des Abends - Martin Bermoser - kann auch viel, wird aber immer fader. Dazu kommen Tanznummern, die an Siebenkampf und Erdenschwere gemahnen, krachlederner Quatsch aus dem "Weißen Rössl", Einzelnummern von Sebastian Prange und vermeintlichen Comedian Harmonists. Ein Sammelsurium.

Der Abend beginnt zweieinhalb Stunden lang, jeder Auftritt hat eine Fußnote. Aber am Ende wird er theatralisch, weil Christoph Biermeier den bösen Nazi-Spuk aus "Cabaret" kopiert, von einem Kasperl ins Heute hinein kommentieren lässt und schließlich "Babylon Berlin" auf die Bühne stellt. Gut geklaut!